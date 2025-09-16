Estadisticas de ligas
Arsenal gana en la Champions League ante el Athletic con goles de Martinelli y Trossard
2025-09-16
Redacción Diez
¡Escándalo! España podría renunciar al Mundial 2026 y el Gobierno confirma la increíble razón
Prensa de Costa Rica reacciona a la continuidad de Piojo Herrera en la Selección
Técnico del Marsella explota por el penal que pitaron para el Real Madrid: "Es vergonzoso"
Xabi Alonso sobre la roja de Carvajal y por qué Vinicius fue suplente: "Nadie va a jugar todo"
Teófimo López sorprende al confirmar que defenderá la bandera de Honduras en JJ.OO de Los Ángeles 2028
Xabi Alonso sobre la roja de Carvajal y por qué Vinicius fue suplente: "Nadie va a jugar todo"
¡4-4 y un final cardíaco! Juventus evitó la derrota ante Dortmund en la Champions con dos goles en el añadido
Benigno Pineda defiende al arbitraje en el Olimpia--Genesis PN y explica la decisión del juez
Mbappé marcó doblete con polémica incluida en la victoria del Real Madrid sobre Marsella en Champions League
Denil Maldonado se pierde la fecha FIFA de octubre contra Costa Rica y Haití