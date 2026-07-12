Inicio
Lo último
Copa Mundial 2026
Quiniela Mundialista
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Mundial 2026
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
Bellingham eliminó a Haaland: Inglaterra clasificó a semifinales del Mundial 2026
Redacción Diez
seguir +
12 de julio de 2026 a las 01:07
Últimos Videos
Videos
¡Tensión En Inglaterra! Bellingham Le Respondió A Tuchel ÉL No Sabe...
Redacción Diez
Videos
Argentina sigue viva y jugará las semifinales ante Inglaterra
Redacción Diez
Videos
Olimpia recibió goleada en amistoso frente al Dynamo de la MLS en Estados Unidos
Redacción Diez
Videos
Troglio defiende con todo a Argentina tras polémicas: "Me causa gracia"
Redacción Diez
Videos
Los árbitros hondureños Said Martínez y Cristian Ramírez disfrutarán del partido Inglaterra-Noruega
Redacción Diez
Videos
Presidente de Egipto recibe con todos los honores a la selección tras su eliminación del Mundial
Redacción Diez
Videos
Modelo rusa saca provecho de su parecido con Erling Haaland y consigue contratos de publicidad
Redacción Diez
Videos
Noruegos toman el control de Miami y así arman la fiesta previo al partido contra Inglaterra
Redacción Diez