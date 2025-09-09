Estadisticas de ligas
Costa Rica se salva del ridículo y rescata un punto en San José: Haití puso a temblar al Piojo Herrera en la jornada 2
2025-09-09
Redacción Diez
Videos
Reacciones de los aficionados después del triunfo de Honduras ante Nicaragua
Videos
¡Honduras celebra! La H triunfa sobre Nicaragua mientras Haití sorprende con empate ante Costa Rica
Videos
Honduras tumba a Nicaragua en el Nacional y escala al primer lugar de su grupo en la Eliminatoria Mundialista
Videos
Romell Quioto cerró la pinza: Así fue el primer gol de Honduras por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf
Videos
¡No fueron al VAR! El penal que no le pitaron a favor a Honduras tras falta contra Luis Palma
Videos
Ecuador derrota a Argentina y se asegura el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas: Otamendi salió expulsado
Videos
Aficionados de Honduras y Nicaragua pronostican el resultado del encuentro eliminatorio en el Estadio Nacional
Videos
Rambo de León deja mensaje a Choco Lozano, Romell Quioto y Luis Palma: "Nuestros líderes tienen que salir a relucir"
Videos
¿Qué debemos esperar de la Selección de Honduras ante Nicaragua?
Videos
Haaland anota 5 goles y rompe récord brutal con la selección de Noruega: están a un paso del Mundial 2026