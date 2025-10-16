Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Dereck Moncada amarga al Motagua y Olimpia rescata un punto in-extremis en clásico marcado por la polémica
2025-10-16
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Así fue el último entrenamiento de Honduras en el país previo a Juegos Centroamericanos
Videos
Polémica en el clásico nacional: El penal que Nelson Salgado le pitó a favor al Olimpia contra Motagua
Videos
Juticalpa FC azota al Olancho FC y con gol de Christian Altamirano le ganan el derbi olanchano a los potros
Videos
Orlando López, DT de Honduras Sub-21, aclara bajas de Nixon Cruz y Dereck Moncada, la lucha contra Panamá y Costa Rica por el oro: "iremos a ciegas"
Videos
Jeffrey Ramos palpita el debut de Honduras en Juegos Centroamericanos y revela ofertas de dos clubes grandes
Videos
"Aburrido", afición de Real España y Marathón ENFURECE con decepcionante clásico sampedrano
Videos
Rubilio responde ante la falta de gol con Marathón y cómo vivió el derbi ante Real España: "Los grandes también fallan"
Videos
Jeaustin Campos defiende del terrible fallo de Moura contra Marathón: "Por él estamos en segunda fase de Copa Centroamericana"
Videos
¿Por qué Alexy Vega no fue titular? Lavallén lo deja claro y recado a Real España: "Si miramos la tabla, ¿quién está mejor?"
Videos
¡El gol estuvo ausente! Marathón y Real España no se hicieron daño y empatan en el estadio Olímpico