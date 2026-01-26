Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Edwin Rodríguez palpita al América y atiza contra la prensa de Costa Rica: "No me gusta que vean de menos a la liga de Honduras"
2026-01-26
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Kéylor Figueroa, cerca de dejar Liverpool para jugar con club ganador de Champions League
Videos
Espinel le pone las cosas claras a Alajuelense luego del interés por fichar a Jorge Álvarez: "Olimpia es el más grande"
Videos
¿Jugaría en Olimpia? Denil Maldonado no se arruga con la respuesta: "Al final del camino..."
Videos
Así fue el primer gol de Romell Quioto con el Al Faisaly de la segunda división de Arabia: el hondureño le marcó a su exequipo
Videos
Edwin Rodríguez salva a Olimpia: los Albos estrenaron la corona derrotando con lo justo a Génesis PN en el Clausura 2026
Videos
Lobos UPN le quitó el triunfo de las manos a Marathón: Jairo Róchez le empató en el 90+7' y se reparten puntos en Choluteca
Videos
El impresionante recibimiento de la Ultra Fiel a Olimpia como bicampeón de Honduras
Videos
La épica llegada de Olimpia al primer partido de Liga Nacional en el Clausura 2026
Videos
Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto
Videos
México sufrió ante Bolivia en partido amistoso: Berterame salvó el trabajo del Vasco Aguirre