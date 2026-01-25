Estadisticas de ligas
Lobos UPN le quitó el triunfo de las manos a Marathón: Jairo Róchez le empató en el 90+7' y se reparten puntos en Choluteca
2026-01-25
Redacción Diez
Videos
El impresionante recibimiento de la Ultra Fiel a Olimpia como bicampeón de Honduras
Videos
La épica llegada de Olimpia al primer partido de Liga Nacional en el Clausura 2026
Videos
Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto
Videos
México sufrió ante Bolivia en partido amistoso: Berterame salvó el trabajo del Vasco Aguirre
Videos
Endrick se desata en Francia: así fueron sus tres goles en la paliza del Lyon sobre el Metz
Videos
Manchester United derrotó al líder Arsenal en una noche de golazos en la Premier League
Videos
¡Sigue encendido! Keyrol Figueroa vuelve a ser figura con Liverpool Sub-21 y llega a 11 goles en la temporada
Videos
Con un golazo de tijera de Lamine Yamal, Barcelona ganó y puso en su verdadero lugar al Real Madrid en la Liga Española
Videos
Jeaustin Campos está feliz de iniciar con triunfo y estalló contra un grupo de aficionados: "4 o 5 tipejos que solo vienen..."
Videos
Vuelto y Sayago guían el primer triunfo de Real España en el Clausura y Olancho FC se fue con las manos vacías