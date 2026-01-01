Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
El grave riesgo que corre el fútbol hondureño al tener poco descanso entre torneos de Liga Nacional
2026-01-01
Redacción Diez
El torneo apertura de la Liga Nacional de Honduras ha sido para el olvido. La Gran Final del certamen se realizará el 4 y 7 de enero, algo nunca antes visto en el país. Daniel Ramírez y Claudia Torres analizan las consecuencias que podrían existir ante el poco descanso de cara al inicio de la próxima campaña.
MAS VIDEOS
Videos
¿Por qué se jugará en el Olímpico y no en el Yankel? Mario Berríos responde
Videos
Endrick revela el mensaje que le envió Camavinga tras llegar al Lyon: "Hermano, debes saber..."
Videos
"Haré todo lo que haga falta para que Messi vuelva al Barcelona; con él podemos ganar mucho dinero"
Videos
Arsenal desengaña a la 'bestia negra' de la Premier League y le receta una paliza de fin de año
Videos
Cristiano Ronaldo despide el 2025 con un gol de espalda y llega a los 957
Videos
Diego Vázquez toma el mando de Real Estelí y así fueron sus primera impresión: "Contento de asumir este reto"
Videos
Salomón Rondón se fue del Real Oviedo tras solo seis meses en LaLiga y vuelve a México
Videos
Endrick conoció a sus nuevos compañeros del Lyon tras dejar el Real Madrid
Videos
Los propósitos de Vinicius para 2026 en Real Madrid: "Sabemos que no ha sido un año bonito"
Videos
"Jugar en Arabia Saudita es una mi*** y dejar a mi mujer y a mi hijo aquí es una faena"