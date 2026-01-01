El grave riesgo que corre el fútbol hondureño al tener poco descanso entre torneos de Liga Nacional

El torneo apertura de la Liga Nacional de Honduras ha sido para el olvido. La Gran Final del certamen se realizará el 4 y 7 de enero, algo nunca antes visto en el país. Daniel Ramírez y Claudia Torres analizan las consecuencias que podrían existir ante el poco descanso de cara al inicio de la próxima campaña.