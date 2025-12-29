Estadisticas de ligas
Lavallén deja claro cómo jugará Marathón la final y se molesta al ser consultado sobre Samudio: "Van a tener que esperar"
2025-12-29
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
ELIS CONFIESA QUE LLAMÓ A REINALDO RUEDA PARA QUE LE DIERA UNA OPORTUNIDAD
Videos
¿Regresaría a Olimpia? Alberth Elis no duda y deja contundente respuesta: "El futuro no lo sabe nadie
Videos
Marathón arrasa en la serie ante Olancho y pone la mirada en la gran final ante Olimpia por el título del Apertura 2025
Videos
¡Rodrigo de Olivera igualó récord! Así fue el decimonoveno gol del uruguayo que lo inmortaliza en torneos cortos de Liga Nacional
Videos
Dereck Moncada expone los factores de su gran nivel y palpita su llegada a Colombia: "Sería lindo ser campeón con Olimpia"
Videos
Espinel revela cuándo regresa Jorge Álvarez, se molesta con la Liga Nacional y advierte a Marathón: "Van a ser durísimas"
Videos
Olimpia barre a Real España en el regreso de Edwin Rodríguez y pone la mirada en la gran final del Apertura
Videos
¡Notición en Olimpia! Jerry Bengtson se recupera y es convocado para el clásico ante Real España
Videos
Denovan Torres, portero del Juticalpa, sufre aparatoso accidente en Danlí, El Paraíso
Videos
Arsenal no falla en Premier League y sigue líder una jornada más: se bajó al Manchester City