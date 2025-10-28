Motagua vs Cartaginés: todo lo que debes saber del play in de Concacaf Champions Cup

2025-10-28
Motagua jugará contra Cartaginés peleando uno de los últimos dos boletos a Concacaf Champions Cup. El equipo de Javier López debe ganar o ganar si desea clasificar al certamen de clubes más importante de la región. Daniel Ramírez te trae todos los detalles sobre el compromiso.