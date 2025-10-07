Estadisticas de ligas
OFICIAL: Jordi Alba se une a Busquets y anuncia su retirada del fútbol: “Ha llegado el momento”
2025-10-07
Redacción Diez
Videos
El precio de los boletos en el mercado negro para el partido Honduras vs Costa Rica
Videos
Mundial Sub-20: España, selección que se clasificó como mejor tercero, elimina a Ucrania y se mete a los cuartos de final
Videos
¿Hay favorito en el Honduras vs Costa Rica? Edrick Menjívar envió solicitud sobre Choco Lozano y desnudó a los ticos: "sabemos que es una final"
Videos
Abuelos de Leonardo Posadas se emocionan tras reencontrarse con su nieto 14 años después: "Él se acuerda de mí..."
Videos
Leonardo García Posadas confesó la plática con Rueda, su paso por Alemania y anhela debutar con Honduras: "alegre de estar aquí"
Videos
Nayrobi Vargas se integra a la Selección de Honduras, dónde estaba al ser convocado y conocerá al futbolista que admira: "desde niño quise estar acá"
Videos
Keylor Navas sorprende a Honduras con sus declaraciones: "Costa Rica ha tenido mejor historia"
Videos
Andy Nájar avisa a Costa Rica y el fortín que tiene la Selección de Honduras: "queremos acercarnos al objetivo"
Videos
Hansi Flick quiere ficharlo: vale 45 millones de euros y Barcelona podría dar la gran sorpresa
Videos
Jeaustin Campos sobre el triunfo de Real España, lesión de Dixon y destapa un "secreto" de Costa Rica previo al duelo ante Honduras