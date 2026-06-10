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Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
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Se despidió de su club y ficha por el Real Madrid de Florentino: "Fue un honor"
Redacción Diez
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10 de junio de 2026 a las 13:06
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