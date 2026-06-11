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Shakira corona la inauguración del Mundial 2026: así fue el show en el Estadio Azteca
Redacción Diez
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11 de junio de 2026 a las 14:06
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