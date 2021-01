El blog de Mauricio Kawas: "¿Ya aceptaron al Choco en su corazón? Ya es tiempo de bajar las armas"

Desde que lo recuerdo siempre he sido un entusiasta defensor de cualquier atleta hondureño que se va al exterior. Ellos siempre han sido y seguirán siendo nuestros mejores embajadores porque con sus buenas actuaciones logran que el mundo se refiera bien de nuestro país.

Gaspar Vallecillo: "Entendiendo el modelo de juego del "Choco" Lozano y sus virtudes sobre el campo

Cosa que generalmente no sucede cuando se trata de temas fuera del deporte. Ahí solo leemos noticias negativas y que nos dejan en muy mala posición. Es por eso que celebraba cada momento de éxito de los Pavón, los Guevara, los Suazo, los Rambo y tantos más que marcaron una época memorable e imborrable en la mente de todos nosotros.

No comenzó y no terminó con ellos. Porque la legión había iniciado mucho tiempo atrás allá en España con la Coneja Cardona. Luego ilustres como Macho Figueroa y Gilberto Yearwood dejaron un nombre que todavía se recuerda y se seguirá recordando en los clubes para los que jugaron. Aprendimos a celebrar sus triunfos y a pasarla mal en sus momentos de derrota. Portaban la bandera de Honduras con orgullo.

Hoy Choco Lozano lleva esa bandera en una de las ligas más competitivas del planeta. En su nuevo intento en la primera división de España las cosas marchan mucho mejor. Se le mira seguro y en contacto con su versión más letal. Tiene la confianza de su entrenador y de sus compañeros. Lozano está, sin lugar a duda, en el mejor momento de su carrera y de seguir así, se pueden abrir puertas inimaginables.

El éxito no le ha llegado de la noche a la mañana. Para lograrlo tuvo que ser constante, disciplinado y sobre todo muy paciente. Le tocó vivir momentos de grandes triunfos con el Tenerife, pero también una larga sequía con el Girona. Luego volver a segunda para ganarse a pulso un lugar y empujar a su equipo el Cádiz de regreso a primera división.

Así que les pregunto, ¿ya aceptaron la idea de Lozano triunfando en el fútbol internacional? No quiero sonar retador y mucho menos arrogante. Pero ya es tiempo de bajar las armas usadas en contra de un futbolista que nunca busca conflicto con nadie, que en todo momento actúa con respeto y que trabaja día a día para lograr el éxito de manera honesta y decente.

Y no digo que Lozano ya lo logró todo. Creo que todavía tiene espacio para muchas cosas más. A lo mejor en este camino que le resta por recorrer le tocarán situaciones de derrota, pero sigo creyendo que le esperan más de los buenos que de los malos momentos.

Ah, y me parece saber lo que están pensando en este momento. Que todavía hará falta verlo “reventar” con la Selección. Conozco a muchos que, en caso de no llegar a Catar, le van a cargar la culpa a los jugadores y no al entrenador. Y seguro el que menos se salvaría en una situación así será el Choco Lozano. Si es que es incluido.

Pero bueno ese será tema para otro blog. Por ahora le voy a poner “play” al golazo de chilena que le marcó al Valencia para verlo de nuevo. Seguro estará en la galería de las mejores anotaciones de la temporada en España. Un gol de clase mundial en una liga de clase mundial marcado por un HONDUREÑO.