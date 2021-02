Así juega Pedro González López, el nuevo aliado favorito de Messi en el Barcelona

Los Pedri, escribo en plural porque cierto aire de nostalgia me consume cuando describo a este tipo de jugadores, para frenar la tristeza que me embarga y este sentimiento de olvido; para mi desde hace un tiempo atrás son Los Pedri. Son este tipo de jugadores que nos llevan a la infancia, esa etapa de la vida que nos ilumina casi a todos, ese momento de nuestra existencia cuando lo único que muchos queríamos era jugar a la pelota; así como Pedro González López.

Dieciocho años, originario de Tenerife y uno de los preferidos de Messi. Parece llevar toda la vida jugando con el argentino, el número diez del Barça le busca, porque hay cosas que solo surgen gracias a un buen pase o una conducción que libera compañeros. Lo entiende Messi, porque primero lo siente de tal forma y fue educado para eso; pero jugadores como Los Pedri, nacieron ligados a la pelota.

Blog Gaspar Vallecillo: Pedro Troglio, las verdades de un líder detrás del éxito de Olimpia

La relación del canario con el esférico es una aventura, nos propone un viaje entre piernas, aumentando nuestras ganas de verlo triunfar en la salvaje selva de botines, que desean imposibilitar su avance. Es un inventor, sí, de esos que utilizan el pie de como pincel y que no conoce de autoridad, rebeldía ante todo orden defensivo; un desparpajo impresionante para jugar a la pelota.

Sin temor a caer en el sensacionalismo, Pedri es el fichaje joven más prometedor de la entidad blaugrana, el niño pegado a un balón y los sueños que aun tiene por cumplir. Es cada vez más importante para Koeman, y no solo es con Messi que se comprenden, con Frenkie de Jong forjan una micro sociedad que impacta en el juego y Busi, aquel que nos enseña muchas cosas, lo llevará seguro de la mano.

Ver: Gaspar Vallecillo sobre el fútbol que practica Sergio Busquets en el Barcelona

¿Los Pedri viven más allá del verde césped? No lo sé, desearía nunca saber la respuesta, porque puede ser catastrófica, me niego a conocer la verdad, porque para ser honesto, cada vez que los veo siento que mi niño interior vuelve a ser feliz y eso es suficiente para mi.

Hay que apreciar a Los Pedri, están en peligro de extinción, son de una raza diferente, ya casi nos los encontramos, porque en algunos lados erróneamente los limitan, los que juegan debe ser formados para pensar y tomar decisiones; de eso está bien nutrido Pedri.

Los Pedri no mueren, solo se reinventan, siguen siendo la revolución ante todo aquello que quiere ser controlado, divina protección que fluye sobre ellos, porque si nos quedamos sin este tipo de jugadores, se nos pierde el juego..