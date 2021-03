El blog de Gaspar: El trabajo silencioso detrás de futbolistas de la Sub 23 de Honduras que clasificaron a Tokio

El domingo, la Selección Sub 23 de Honduras, logró avanzar a los Juegos Olímpicos de Tokio. El combinado nacional, dirigido por Miguel Falero, ha hecho una destacada actuación proponiendo jugar bien a la pelota, condicionando al rival con la circulación no como fin; pero como medio para encontrar los espacios. Intentar jugar bien, recuperar la esencia, regresarle al joven la alegría por el juego. Son características básicas de esta generación.



Hoy hago un homenaje a los formadores, maestros de este juego, docentes; que han dejado muchas enseñanzas en un campo de fútbol. Justo después del partido de la Selección Sub 23 sabía que debía felicitar al profesor Oscar Salgado y Roberto Gómez quienes dedicaron horas, días y años para perfeccionar a los futbolistas diferenciales, que hoy destacan por su fútbol en combinado Preolímpico.

“El trabajo que uno hace es invisible y silencioso”, esas fueron las primeras palabras del profesor Oscar Salgado que ha cumplido con creces su labor de formar jugadores que interpretan el juego de una forma diferente. Él junto a Roberto Gómez, a quien tengo el gusto de llamarlo profesor y amigo, se han fajado por los futbolistas del Olimpia en sus etapas formativas.

LA ENSEÑANZA SOBRE EL JUEGO

Sus entrenamientos se basan en potenciar al jugador, hacerles pensar, capacitarlos sobre el entendimiento del juego. Ellos buscan que sus equipos jueguen bien, pero también centran su atención en el individuo. Es normal que en sus sesiones de entrenamiento se logre escuchar muchas veces: “Demos buenos pases con el borde interno” o “No nos olvidemos del control orientado”



“Poca gente transmite el mensaje de jugar bien al fútbol” me siguió explicando el profesor Salgado, ellos han potenciado su enfoque a la calidad del pase y han respetado la individualidad del jugador. Ellos lo hacen bajo la premisa de formar jugadores inteligentes, que se adapten a las verdaderas necesidades de este juego.





Uno de sus máximos exponentes en la Selección Sub 23 es José Alejandro Reyes, jugador formado en las Fuerzas Básicas Olimpistas y en las Reservas Olimpistas. Mediocampista, que busca duelos individuales para generar ventajas, que organiza el juego, que junta mucho a sus compañeros para liberar a lejanos; principios del juego de posición. Pero: ¿qué es esto del Juego de Posición? es el modelo juego que busca crear superioridad a la espalda del rival que presiona. Y hay diferentes maneras de generar esa ventaja.



Yo no creo en las casualidades, mucho menos en el fútbol, soy un defensor de los caminos y de saberse guiar en ellos. Así fue como conocí al profesor Roberto Gómez, que tantas veces he mencionado en este blog, hace siete años entablamos esta relación de amistad; prácticamente de mentor y alumno.





Roberto Gómez ha dedicado su vida entera al fútbol, muchísimo tiempo en las Fuerzas Básicas Olimpistas formando a los jugadores más diferenciales de este país, muchos de ellos juegan en el primer equipo del Olimpia, Selecciones Nacionales o incluso Europa.

Una de las mentes más brillantes de este fútbol no merece vivir en el anonimato. Nadie me contó sobre sus entrenamientos o su forma de vivir el fútbol yo lo experimenté por seis años, recorriendo todo el país; jugando bien a la pelota.



“El talento se descubre, pero se debe trabajar”

Roberto Gómez