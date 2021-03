Miguel Falero se confiesa: ¿Llevará jugadores mayores a Tokio?, ¿Dirigirá en los Olímpicos?

Horas después de conseguir la clasificación de Honduras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el técnico Miguel Falero habló con DIEZ y contó las claves para conseguir el objetivo. ¿Llevará refuerzos mayores a las Olimpiadas?, ¿Confirma que estará en Japón dirigiendo?.

"Nos tocó una serie pareja y luego una semifinal con asociaciones que tienen cierta predominancia, tienen infraestructura mayor a la nuestra y comodidades, el poder sustituir con entusiasmo y solidad esas carencias, lleva a que permanentemente estemos incentivados por la posibilidad del triunfo", inició contando.

Para este Preolímpico en Guadalajara, el cuerpo técnico de la Selección de Honduras tuvo que dividirse. Fabián Coito viajó con la Mayor a Europa para disputar los amistosos ante Bielorrusia y Grecia, mientras que Falero asumió la responsabilidad de la Sub-23.

"Somos un cuerpo técnico grande, nos tuvimos que dividir. Nosotros estuvimos expectantes de los partidos que jugaban en Europa y ellos temprano y antes de los viajes pendientes de lo que hacíamos aquí. Siempre pendientes, colaborando. Se hizo un trabajo excelente, los que integramos el cuerpo técnico pudimos ver plasmados ene estos objetivos lo que veníamos soñando desde el primer momento. No nos olvidamos de los colaboradores en Siguatepeque. Fabián nos hace trabajar cómodos porque tenemos un funcionamiento bueno. Con nuestro aporte pudimos llevar un granito de arena a ese conjunto que hoy lo hace muy combativo".

El proceso no fue sencillo. La pandemia de covid-19 detuvo los trabajos y se reanudaron en este 2021 ¿Cuál fue el elemento clave para recuperar la memoria deportiva y conseguir clasificar?. Falero lo tiene claro.

"La planificación fue muy buena. El trabajo en conjunto, sobre todo en la cancha. Equiparar a jugadores que hacía dos meses no trabajaban, otros que tuvieron que descansar porque habían jugando en competencias internacionales. Cuando todos descansaban tocó hacer un grupo pequeño para entrenarlos en Siguatepeque porque no tenían equipo en ese momento y podíamos perder el poco trabajo. Eso nos llevó a unificar un piso y de allí empezamos a agregar trabajos y tuvimos la suerte que los jugadores interpretaran de maravilla lo que pedíamos y respetaran el estilo del fútbol hondureño que es tratar de jugar muy bien, pero el compromiso de pelear primera pelota como si fuera la última y la última como si fuera la primera".

Siempre respaldó a Palma y Obregón y el tiempo le dio la razón

En la fase de grupos, Luis Palma y Juan Carlos Obregón fueron dos de los jugadores que más críticas recibieron, pese a ello el técnico los mantuvo de titulares y ante Estados Unidos fueron los héroes de la clasificación.

"Hay que tener paciencia, a veces el gol es uno de los ingredientes del partido, después está la elaboración, sociedad, compromiso, movimientos a hacer para que el compañero destaque, no dejar al compañero solo cuando la pelota no la tenemos nosotros. No ha sido fácil, a unos les tocó arrancar y a otros esperar, luego fueron cambiando los roles. Pero si todo fuera tan fácil como; "te equivocaste, te saco" o "el partido pasado fuiste un fenómeno te vuelvo a poner", sería difícil porque tendríamos que tener 11 cambios por partido".

Y agregó: "No somos ningunos fenómenos, pero tampoco somos espantosos. El que nos quiera ganar va a tener que jugar mejor que nosotros y correr más que nosotros".

El momento en el que se dio cuenta que podían clasificar a Tokio:



"Cuando jugamos los partidos contra Costa Rica vimos que nos desempeñábamos bien en buenos pisos. Habíamos enfrentado a una dura selección y eramos competitivos. Luego el primer partido con Haití fuera de lo normal, con jugadores enfocados en el terreno de juego puesto que jugamos a la 1:30 de la tarde, no sabías el sabor que hacía. Había futbolistas que nunca habían jugado en la altura y luego enfocarse si no se sabe si se jugaba ni cuantos jugadores tenían, hasta después de iniciado tenían todo el equipo. Eso nos permitió ser organizados, arrancar con tres puntos fue fundamental".

Siempre tuvieron el convencimiento un equipo que se rebela ante la adversidad:

"Luego se equipara en la cancha porque tenemos una buena reacción en la adversidad. Muchas veces antes de iniciar el partido estar en desventaja porque los entornos son diferentes, pero estamos acostumbrados a luchar, eso no nos va a hacer bajar los brazos. Eso lo tiene adquirido el jugador hondureño, que ante la adversidad se rebela y eso es gratificante. No estamos plagados de estrellas, sabemos que hay rivales con mayor poderío, pero hasta que no se termina el partido con Honduras no se sabe el resultado".

Lo que más le sorprendió:

"Me enorgullece y sorprende permanentemente como nos readaptamos para cada entreno y de acuerdo a los rivales, también la entrega y compromiso por la camisa de Honduras".

El plan para llegar bien a Tokio:

"Se logró el objetivo, pero ya esta la ruta trazada para mejorar es lo mismo que un partido, pese a que haya ganado, siempre hay que corregir. Eso crea lindos problemas al entrenador y a veces hay cierta injusticia, por ejemplo, para traer esta lista, quedaron en el camino jugadores que venían haciendo buenos papeles, pero venían peleando puestos con otros que estaban en buen momento. Es una lástima que solo tuviéramos que elegir 20 jugadores, porque el espectáculo mismo se enriquecía si tuviéramos un mayor número de jugadores. Jugar cada tres días es desgastante y ahora vamos a jugar una final apenas descansando un día. Si eso lo trasladamos a Tokio, digo que la lista de 20 fue corta, a Tokio solo podríamos inscribir 18 jugadores".

La lista para Tokio se reduciría de 18 a 20 jugadores:



"No solo no podría agregar a nadie, hablo supuestamente, porque de 20 a 18 tendríamos que sacar a dos. Cuan injusta es la competencia a medida que vas avanzando y cuantas menos posibilidades te da de premiar a jugadores que vienen en buen nivel. Pero nosotros todos colaboramos en las dos selecciones, lo que entusiasma en que esta sea la primera rueda de auxilio de la Selección. En la medida que estemos dejando jugadores para la próxima eliminatoria, no hay premio mayor que ese porque trabajamos con el futuro de la Selección".

¿Está en los planes llevar jugadores mayores?:

"Lo vamos a analizar una vez que estemos planificando para la próxima etapa, reglamentariamente se puede, pero tenemos que esperar a llegar a Tegucigalpa para hacer un análisis de las posiciones y actuaciones. Como contestó Fabián, hay cosas que podemos anticipar, pero nos queda mañana para armar el quipo y hace un buen parido. Queremos ir paso a paso porque los tiempos son cortos, pero sería bueno no apurarse para la definición de esos temas".

¿Dirigirá en Tokio?



"Se tiene que definir cuando estemos en la planificación. Cuando lleguemos a Tegus serán temas de análisis; la posibilidad de mayores, cuando iniciarían los trabajos, en qué etapa estarían los jugadores porque terminan los partidos de liga".

En Río quedó la vara alta. ¿La intención será igualar o superar lo hecho?

"Es un reto, sabemos que solo clasifican 16 selecciones y esas son las mejores. Sabemos que está España, Inglaterra, Egipto, Brasil, Argentina, selecciones preolímpicas de muy buen nivel, sería de buen criterio no tirar las campanas al vuelo, saber que vamos a tener partidos difíciles sera un lindo reto llegar en condiciones para pelear el máximo posible".

Sobre el partido contra México:

"Estamos contentos por haberle dado una alegría al pueblo hondureño que tanto lo merece y necesita. Hoy nos enfrascaremos en una ardua lucha por tratar de obtener el objetivo. Lo importante es que al finalizar los 90 salgamos con la frente en alto sabiendo que lo dimos todo".