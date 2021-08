El blog de Ponce Morazán: Fabián Coito se sienta en un barril de pólvora con una convocatoria incongruente y llena de rumores

Nuevamente el entrenador de la selección hondureña de fútbol, el uruguayo Fabián Coito, se encuentra en el "ojo del huracán" tras la convocatoria que hizo para los tres partidos de septiembre correspondientes a la octagonal rumbo al Mundial de Qatar, todo derivado de algunos llamados y otros marginados que centraron la controversia a pocos días del debut ante los canadienses.

La nómina definitiva acaparaba la atención por la evaluación de los entrenadores después de los procesos de la Copa Oro, Liga de Naciones y los Juegos Olímpicos de Tokio, y las sorpresas saltaron a la vista, algunas de ellas desagradables.

Para comenzar nos resulta inentendible la exclusión del polifuncional Kevin Álvarez, ahora integrante del Real España, luego que ese jugador ha sido de los más confiables de Coito.

El futbolista sin ser tomado en cuenta en el Norrkoping de Suecia era convocado permanentemente por el seleccionador por lo no que sabemos si es que el jugador quebró algunos de los códigos establecidos por los uruguayos y el eso al final le pasó la factura.

Igualmente resultan incoherentes las convocatorias de Danilo Acosta, quien lleva más de un año sin actividad en la MLS y la de Allans Vargas, nuevo defensor del Marathón sin haber participado en el proceso previo. Acosta es como un deseo de Coito, puesto que el jugador se había negado a integrar la selección mayor, pero lo convoca en su peor momento.

Allans Vargas y Danilo Acosta sin ser parte del proceso fueron convocados y Kevin Álvarez excluido.

Las exclusiones de Denil Maldonado, Jerry Bengtson y Jorge Benguché me parecen justificadas. El Zaguero del Everton de Chile se vio muy flojo en los Olímpicos de Tokio por su falta de ritmo; Bengtson ha perdido mucha confianza hasta en el Olimpia y a Benguché deben recuperarlo pronto después de su fracaso en el Boavista de Portugal.

El regreso de Andy Najar resulta una excelente noticia esperando que el futbolista del D.C United no vaya a recaer de las lesiones, aunque no comprendemos por otra parte la no convocatoria de José Mario Pinto, uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional.

La convocatoria del volante del Marathón Kervin Arriaga, marginado de los Olímpicos por una lesión que luego se comprobó esperamos que no solo sea para neutralizar las críticas porque no le llaman jugadores a los verdolagas, sino porque pueda tener oportunidad en los choques de las eliminatorias. A propósito y es un récord, le llamaron tres jugadores al Marathón, Solani Solano, Arriaga y Vargas a la espera que no sean solo de relleno.

Nos queda la impresión que la selección del zaguero b obedece a oxigenar la defensa ante los problemas que puedan haber por su veteranía con Maynor Figueroa, puesto que deberán jugarse tres partidos en 7 días y no todos están para esos trotes. Figueroa y Boniek García, ambos en la lista de 26, viven una pesadilla en el Houston Dynamo donde el entrenador Tab Ramos los tiene marginados.

Los cuestionamientos también han surgido por la no convocatoria de Bryan Rochez (Nacional de Portugal) y del goleador del Royal Pari de Bolivia Rubilio Castillo, ante la pérdida irreparable para las fechas de septiembre del nuevo jugador del Bordeaux de Francia, Alberth Elis.

Rubilio está marcando goles en el Royal Pari y Rochez debería ser una buena opción,sino está lesionado,para la posición de centro de ataque ,donde estamos atenidos a Romell Quioto y Antony Rubén Lozano.

La participación de Quioto en todos los partidos o en algunos, permanece en la duda por una lesión que lo ha apartado del Montreal y sabemos que Lozano no está para responder con goles en las eliminatorias y de sobra ya lo hemos visto en la gran cantidad de partidos que lleva.

Sin Elis y la incertidumbre con Quioto es necesario que Coito pueda convocar a Rubilio y evitar caer en una emergencia con los delanteros ..

La escuadra catracha debutará el 2 de septiembre contra Canadá en Toronto, el 5 enfrentará a El Salvador en el Cuscatlán y el 8 a Estados Unidos en el Olímpico de San Pedro Sula en un mar de dudas por todos los inconvenientes que se han tenido y además porque aún no hemos visto a Coito en encuentros de ida y vuelta en eliminatorias mundialistas.

Será clave por lo menos cosechar unos 5 puntos en un escenario pesimista y 7 en el mejor de los optimistas considerando que hay dos partidos de visitante. Veremos si la armada responde o habrá que hacer un viraje para octubre próximo.