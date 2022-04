Blog de Elmer López: Club Deportivo Victoria, primer campeón del fútbol hondureño

Desde el 25 de febrero de 1936, mediante Decreto Legislativo No 101, el Congreso Nacional creó la Federación Nacional de Cultura Física y Deportes, organismo autorizado para el desarrollo del fútbol en el país, quien, a través de sus respectivas Juntas Directivas Departamentales, cada año organizó a nivel departamental sus respectivos torneos de fútbol.



En aquellos tiempos, debido a la deficiente infraestructura vial del país, era prácticamente imposible desplazar por la vía terrestre a los equipos de fútbol desde Tegucigalpa hacia La Costa Norte, por lo que, hasta 1946, no se pudo realizar el campeonato a nivel nacional (ver, "La Tabla Eterna de los Equipos Campeones en la Historia del Fútbol de Honduras").



A raíz de que la FIFA reconoció al fútbol hondureño a partir de 1946, en 1947 se organizó por primera vez el campeonato a nivel nacional con la participación de 18 equipos distribuidos en los siguientes departamentos:



Departamento de Francisco Morazán, 7 equipos: Olimpia, Motagua, España, Federal, Argentina, Nueva Era y Distrito Central.



Departamento de Cortés, 6 equipos: Marathón, España, Patria, Maya y Hércules de San Pedro Sula, y el Hibüeras de La Lima.



Departamento de Atlántida, 5 equipos: Vida, Victoria y Atlántida de La Ceiba, Fortuna de Planes, Colón; y el Aduana del Puerto de Tela. CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE FRANCISCO MORAZÁN 1947.



El Campeonato Departamental de Francisco Morazán se jugó a una sola vuelta entre los siete equipos mencionados. El torneo inició el domingo 22 de junio y finalizó a finales de agosto de 1947.



Algunos de los resultados fueron:

Motagua 3 vs Argentina 2. Olimpia 0 vs España 0. Nueva Era 2 vs Federal 1. Motagua 3 vs Distrito Central 1. Argentina 8 vs Distrito Central 4. España 1 vs Nueva Era 0. Motagua 4 vs Olimpia 3. España 4 vs Federal 2. Motagua 2 vs Federal 2. Nueva Era 2 vs Distrito Central 2. Argentina 4 vs Olimpia 2. CLUB FEDERAL DEPORTIVO, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947.

Arriba: Federico Fortín Aguilar, Orlando "Bimbo" Vásquez, "Morolica" Durón, Rafael "Cava" Flores, Manuel "Venado" Venegas, Jaime Campos, Alberto "Chicho" Quan, Amado H. Núñez, Oscar "Kita" Medina, Virgilio Andino y Toribio Álvarez. Abajo: Conrado Navarro, Julio Rodríguez, Jorge "Písica" Iglesias, "Chero" Avelar, Ismael "Maua" Zelaya, Fernando Hilsaca, Alfonzo González, Vicente Mendoza y Arturo "Picho Pacho" Rodríguez. Motagua se coronó Campeón Departamental. Su cuadro era: Raúl "Joyo Chele" Barahona, Ramiro Godoy, Trinidad "Empanada" Palencia, Zacarías Arzú, Jorge Villars, Luis Doblado, Emilio "Pichete" Chávez, Concepción "Chon" Carbajal, Alonso "Macarrón" Laitano, Carlos Noren, Michel Fúnez, Carlos Rojas. CLUB MOTAGUA, CAMPEÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947.

Arriba: Nelly Sosa (1), “Tico” Godoy (2), Concepción “Chon” Carbajal (3), “Bimbo” Gonzalez (4), Rodolfo Ramírez “Popo” Godoy (5), Raúl “Joyo Chele” Barahona (6), Ramiro Godoy (7) y Zacarías Arzu (8).



Abajo: “Toño” Arévalo, Juan Andino, “Pameyo” García, Esteban Varela, Jorge Villars, Foncho “Piquito” y Jorge Gonzalez. Faltaron en la foto: Trinidad “Empanada” Palencia, Luis Doblado, Emilio “Pichete” Chávez, Alonso “Macarrón” Laitano, Carlos Noren, Michel Fúnez y Carlos Rojas. CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE ATLÁNTIDA 1947.



Participaron inicialmente 5 equipos: Vida, Victoria y Atlántida de La Ceiba, el Fortuna de Planes, Colón y el Aduana del Puerto de Tela. Sin embargo, el Aduana que era un equipazo, fue descalificado cuando reincidió en incluir en su alineación a 3 jugadores que aún no tenían carta de retiro de sus equipos previos, estos eran Armando “Majoncho” Sosa (procedente del Hércules), Napoleón Hidalgo (de Olimpia) y “Lito” Mendoza (del Marathón). CLUB ADUANA DEPORTIVO, CAMPEONATO NACIONAL 1947.

Arriba: Armando “Majoncho” Sosa, Romualdo Ávila, “Humberto López Villamil, Alfredo León Gómez, Raúl Graugnard, Ramiro Godoy, Ladislao “Lito” Mendoza, Cristóbal “Vica” Silva, “Joyo Chele” Barahona, Fred Holh y Orlando René “Choco” Cea.



Abajo: “Pito” Castro, “Chito” Pineda, Clive Garbutt, Ricardo “Cado” Mencía, “Beto” Irías, “Zaranda” López, Horacio Durán, Erick “Cucu” Westby y Roberto “Beto Royal” Bermúdez. Faltaron en la foto: Enrique “Yiqui” García, Napoleón Hidalgo y José Pinto.



Debido esta situación, el torneo tuvo que disputarse entre 4 equipos a una sola vuelta (6 partidos), y todos jugados en la cancha del decano del fútbol local, el Atlántida. Algunos de los resultados fueron: Victoria 6 vs Atlántida 0 (goles de “Pando” Castillo con 3, “Carnita” Castro, “Ciano” García y “Ñaña” Benedit con 1 cada uno). Vida 1 vs Fortuna 2 (goles de “Choloma” Matute por el Vida y los 2 del Fortuna de “Choloma” Matute). Atlántida 2 vs Fortuna 2. Victoria 5 vs Vida 1. Victoria 2 vs Fortuna 2 (goles de “Pando” Castillo y Julián Fiallos por Victoria y de Próspero Tomé y Cándido Mendoza por Fortuna). CLUB ATLÁNTIDA DE LA CEIBA, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947

Arriba: Diógenes Zelaya, Hipólito “Platanero” Padilla, Carlos “Calín” Rosales, Eustaquio “Taco” Castillo, Rina Díaz Estrada (Madrina), Dionisio Cruz, Jorge Baquedano, Rafael “Cabra” Inestroza, Rom Guití y “Seco” Mejía.



Abajo: Reynaldo "Gorgojo" Mendoza, Antonio "Toño" Caraccioli, Manuel Beata, Ricardo "Cado" Mencía, Joaquín Ortiz, José Tobías Cruz Palma y Rafael "Ñurdo" Mena. Faltaron en la foto: Ernesto "Patón" Aguilar y Elging "Bronbil" Nelson. CLUB VIDA DE LA CEIBA, CAMPEONATO NAIONAL DE FÚTBOL 1947



Faltaron en la foto: Ernesto “Patón” Aguilar y Elging “Bronbil” Nelson. CLUB VIDA DE LA CEIBA, CAMPEONATO NAIONAL DE FÚTBOL 1947

Arriba: Salvador Banegas, Víctor “Motor” Bernárdez, Leónidas Ruíz, José Prado, Srita. Caraccioli (Madrina), Raúl Graugnard, Humberto Zelaya, Efraín Cedeño y Valentín Vásquez (Directivo).



Abajo: Elías Ochoa, César “Indio” Vargas, Guití, Román Guití, Gustavo “Perica” Escobar, Matías “Pando” Galindo, Juan Ramón Henríquez y Emilio Calderini. Enfrente: Jorge Diamond y John Renau.



Faltaron en la foto: “Rickle”, “Cabecitas” Williams, Fernando “Ñango” Rivera, “Pondo” Martínez, “Maravilla”, Rolando Gambareli y “Choloma” Matute. CLUB FORTUNA DE PLANES, COLÓN, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947.

Arriba: Próspero Tomé, Cándido Mendoza, Gustavo Escobar, Mr. Vilcher (Directivo), Emilio Calderini, Humberto Zelaya, Tulio Zúniga y Ramón “Ronco” Ramos.



Abajo: Efraín Cedeño, Arturo Cardona, M. Castro, Próspero Córdova, José “Calicunco” Aguirre y Juan “Manila” Torres. Faltaron en la foto: Esteban Luján, Jorge Grant y Julián Cacho.



Victoria y Fortuna terminaron empatados en 7 puntos, por lo que fue necesario un partido extra de desempate, el cual ganó Victoria con marcador de 4 a 1, coronándose Campeón Departamental de Atlántida 1947. CLUB VICTORIA, CAMPEÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA 1947.

Arriba: Antonio “Toño” Fiallos, Omar Vargas, Félix Chimilio, Cirilo Everet, Oscar “Craca” Johnson, Víctor “Motor” Bernárdez, Rolando “Chatón” Soto, Maximiliano “Ciano” García y Manuel “Ñel” Vega.



Abajo: Abraham “Ñaña” Benedit, José “Carnita” Castro, Salomón “Panzón” Cáceres, Ernesto “Pando” Castillo, Rolando Gambareli y Matías “Pando” Galindo.



Faltaron en la foto: Héctor Baiza, Leónidas “El Compañero” Ruíz, James Sticker, Rich James, Leonardo “Pibe” Godoy, Carlos “Calín” Sosa, Felipe “El Burro” Valencia y Edgardo “Huevo” Galindo. CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE CORTÉS 1947. El campeonato comenzó el domingo 6 de julio en las instalaciones del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula con 6 equipos competidores: Marathón, Independiente, Hércules, España y Patria de San Pedro Sula, y el Hibüerasde La Lima. CLUB HÉRCULES DE SAN PEDRO SULA, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947.

Arriba: Constantino Álvarez, Dionisio “Mulatón” Vásquez, Armando Doblado, Mercedes Morales (Madrina), Enrique Baltodano, Guillermo “Mito” Oseguera y Armando “Majoncho” Sosa.



Abajo: Antonio “Polaco” Espinoza, Víctor Manuel “Pocho” Fajardo, Alberto “Beto” Irías, Joaquín Ortiz y Víctor Molina. CLUB MAYA DE SAN PEDRO SULA, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947.

Enrique “El Virgo”, “Ticata”, Armando “Chaco” Fúnez, Alfredo Penman, Héctor “Chino” Lara, “Lino”, Posas, Jorge Ictech, Juan “Choco” Castillo, Francisco “Pancho” Yacamán, Julio Cerrato y Porfirio “Chapín” Morán.



Faltaron en la foto: Elmer “Guido” Rivera, Guillén Cortés, Julián Ortega, Ramos, Miranda, Rodríguez y Valladares. CLUB ESPAÑA DE SAN PEDRO SULA, CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947.

Arriba: Quintín Máximo, Guillermo Prado, Julián Guillén, Pastor Reyes y Héctor “Chino” Lara.



Abajo: Eulalio “Jutiapa” Romero, Federico “Lico Picudo” Martínez, Jaime Echeverry, Antonio Caraccioli y Raúl “Loco” Andino.



Faltaron en la foto: Emilio “Pelón” Martínez, José Cruz Medina, Manuel López, Pablo Bonilla, Moisés “Rana de Agua” Canales, José Cruz “Crucito” López, Alfredo López, Antonio “Toño” Canahuati, Enrique Cárdenas, Carlos Rodríguez y Domingo “Mingo” Martínez. Algunos de los resultados: España 6 vs Patria 3. Marathón 6 vs Maya 1 (goles de Roberto Cáceres Vijil con 4, Rolando “Tato” Izaguirre y Enrique “Chentino” Rojas por Marathón; “Chapín” Morán por el Maya). Hibüeras vs Hércules, no se presentó el Hércules. Marathón 1 vs Patria 0 (gol de Benigno “Tallino” Miranda). Hibüeras 6 vs España 1 (Pedro Ruiz, “Cucú” Wetsbi y Jim Lowe con 2 goles cada uno por Hibüeras, José “Crucito” Cruz por España). Marathón 4 vs Hércules 3 (2 goles de Roberto Cáceres Vijil, y uno de Rolando “Tato” Izaguirre y José Pinto de penal por Marathón). Marathón 2 vs Hibüeras 0 (Roberto Cáceres Vijil y José Pinto por Marathón). Maya 4 vs Patria 4. España 6 vs Patria 1. Hibüeras vs Patria, Hibüerasno se presentó. Patria 3 vs Hércules 1. Marathón 5 vs España 1. El Marathón ganó el torneo y en una suntuosa fiesta ofrecida en el Teatro Variedades, la Junta Departamental de Cultura Física y Deporteslo declaró como Campeón Departamental de Fútbol de Cortés 1947, entregándosele el trofeo cedido por el Consejo del Distrito Departamental. Marathón, por lo tanto, debía representar al Departamento de Cortés en la Serie Final del Campeonato. FINALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1947:



La etapa final del Campeonato Nacional de Fútbol 1947 consistió en una triangular a dos vueltas entre el Motagua Campeón de Francisco Morazán, Marathón Campeón de Cortés y Victoria Campeón de Atlántida. La primera vuelta inició en Tegucigalpa el domingo 14 de septiembre, en una provisional cancha, donde hoy se ubica el Mercado de Mayoreo, pues el Estadio Nacional estaba en construcción. El evento inició con un vistoso desfile de los tres equipos participantes, precedidos por sus respectivas madrinas y del saque de honor realizado por el Lic. Palacios.



Primera Vuelta, Motagua vs Victoria, Cancha EL Birichiche, Tegucigalpa, domingo 14 de septiembre de 1947, 3 PM.



Resultado: Motagua 1, Victoria 2. Pese a que Motagua dominó el primer tiempo, fue incapaz de perforar la valla rival. En el segundo tiempo Victoria sorprendió al Motagua al anotar el primer gol a través de “Toño” Fiallos. Poco tiempo después logra el segundo tantoa través de un magistral cabezazo del “Pando” Castillo. Motagua logra descontar a través de “Empanada” Palencia, sin embargo, el marcador no se movió más, con lo que Motagua cosechó una inesperada y dolorosa derrota. Marcador final Motagua 1, Victoria 2. Motagua vs Marathón, Cancha El Birichiche, Tegucigalpa, lunes 15 de septiembre 1947, 3 PM. Arbitraje de Martín Shiftan. Resultado: Motagua 5, Marathón 3. El Motagua abrió tempranamente el marcador, poco tiempo después, mediante un tiro libre cobrado por Zacarías Arzú, Motagua consigue el 2 a 0. Luego en un tiro de esquina “Joyo Chele” Barahona establece el 3 a 0 al vencer la meta defendida por “Chico” Alegría. Antes de finalizar el primer tiempo Marathón logra el tanto del descuento al concretizar una magistral bajada. Al inicio del segundo tiempo Motagua logra su cuarto tanto. Marathón logra el segundo gol por la vía del penal por una falta cometida por el jugador motaguense Luis Doblado. Motagua logra su quinto tanto y Marathón responde con su tercer gol hasta que el partido finaliza con el marcador a favor del Motagua 5 a 3. Victoria vs Marathón, Cancha El Birichiche, Tegucigalpa, jueves 18 de septiembre de 1947, 3 PM. Resultado: Victoria 2, Marathón 1. Victoria logró obtener sus dos goles en el primer tiempo y se dedicó a defenderse de los desesperados ataques del Marathón en el segundo tiempo, y aunque permitieron una anotación, lograron salir victoriosos al final del partido. Marcador final Victoria 2, Marathón 1. Segunda Vuelta, Marathón vs Motagua, Estadio Morazán de San Pedro Sula, domingo 21 de septiembre de 1947. Resultado: Marathón ganó los puntos en la mesa. Fue un partido ríspido y lleno de jugadas bruscas en donde Motagua, pese a que ya iba ganado el partido 2 a 0 al minuto 20, se retiró del encuentro posterior a que el árbitro Federico Rehimbolt expulsó al jugador del Motagua Zacarías Arzú por una violenta falta cometida contra el puntero del Marathón Miguel Ángel Melgar, y en una jugada posterior decretara un penal a favor del Marathón. El defensa motaguense Ramiro Godoy, considerando injusta la decisión del juez lo increpó y fue expulsado también, lo que provocó la rebeldía del resto del plantel y el abandono de la cancha antes de finalizar el primer tiempo. Al no haber Motagua acatado el fallo, el árbitro declaró vencedor al Marathón. Victoria vs Marathón, Cancha del Club Atlántida de La Ceiba, domingo 28 de septiembre. Resultado: Victoria 5, Marathón 4. Los jugadores del Marathón, que se habían desplazado vía motocarro expreso, el primero hasta el puerto de Tela y el segundo hasta La Ceiba, se presentaron con toda la intención de ganar el partido. Sin embargo, fue el local Victoria, que bajo la dirección técnica de Don Francisco Detari y con el aporte de sus cinco famosos punteros: Salomón Cáceres, “Pando” Castillo, “Carnita” Castro, “Ciano” García y “Toño” Fiallos, quienes se convirtieron en verdaderas ametralladoras, sepultaron las aspiraciones del conjunto sampedrano derrotándolo 5 a 4, para proclamarse Campeones Nacionales, ya que con 6 puntos (antes el reglamento otorgaba 2 puntos por partido ganado y 1 punto por partido empatado) producto de tres victorias, el Victoria era inalcanzable. Motagua vs Victoria, Cancha El Birichiche de Tegucigalpa, domingo 5 de octubre. Resultado: Motagua 2, Victoria 0. Partido de trámite, donde el Club Victoria, quien desde el viernes se había desplazado vía aérea desde La Ceiba y pese a perder el encuentro con dos penales 2 a 0, alcanzó el Campeonato Nacional 1947. Sin embargo, al perder este partido, Victoria no pudo coronarse como campeón invicto. Esa misma noche se le realizó un agasajo brindado por la Secretaría de Educación Pública, con la asistencia de las autoridades deportivas y elementos de las distintas agrupaciones locales, así como numerosos invitados del mundo social metropolitano. Como dato curioso, se le entregó al Victoria la Copa Winston Churchill, donada por el Consejo Municipal de Londres, por el ministro de la Gran Bretaña Mr. Rees John Sowler, en aquel entonces en el Zombie Club de Tegucigalpa. Se acordó que, al igual que la Copa Jules Rimet de los Mundiales de Futbol, el trofeo tendría carácter rotacional hasta que el equipo que ganara el Campeonato Nacional tres veces, se quedaría definitivamente con él. Formaron parte del Victoria, Campeón Nacional de Futbol 1947: Héctor Baiza, Leónidas “El compañero” Ruiz, Félix Chimilio, Manuel “Ñel” Vega, Julián Fiallos, James Sticker, Oscar “Craca” Johnson, Rich James, José “Carnita” Castro, Salomón “Panzón” Cáceres, Antonio “Toño” Fiallos, Abraham “Ñaña” Benedit, Maximiliano “Ciano” García, Leonardo “Pibe” Godoy, Ernesto “Pando” Castillo, Carlos “Calín” Sosa, Felipe “El burro” Valencia, Edgardo “Huevo” Galindo, Cirilo Everet y Rolando “Chatón” Soto. CLUB VICTORIA, CAMPEÓN NACIONAL DE FÚTBOL 1947 Y PRIMER CAMPEÓN NACIONAL DEL FÚTBOL ORGANIZADO DE HONDURAS.