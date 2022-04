Blog Gaspar Vallecillo: “No podemos exigirles resultados a los futbolistas cuando por veinte años los hemos abandonado”

Somos pasiones que se exceden y momentos que se alargan por la penuria del tiempo. Tenemos el fútbol que tristemente nos merecemos en el país, un fútbol físico, lejos de todas aquellas relaciones cognitivas, muy poco del juego que jugamos o soñamos jugar cuando mirábamos a los mejores de nuestros amigos con la pelota. Porque nuestro primer contacto con este juego lo tuvimos la gran mayoría de niños, donde algunos todavía no conocíamos los desafíos que significaba jugar al fútbol en Honduras.

El desinterés que hay por el juego, las excusas baratas y manipuladoras de que vende más el ruido que la propia pelota; es parte del resultado de nuestro empobrecimiento como comunicadores. Fui al sur y resulta que en Honduras vivimos de un fútbol que no existe ...

¿Queremos un fútbol de calidad? Nos tenemos que proponer potenciar nuestras capacidades, conocer las nuevas tendencias, las tareas que mejor asimilen nuestros futbolistas, porque la noticia es que los jóvenes que estamos formando tienen un problema para ejecutar las tareas analíticas; en teoría las más fáciles. Nos deberíamos preguntar diaramente porque los seres humanos deportistas, que práctican este juego no pueden poner el talento natural que poseen en pro de sus equipos, hay muchas improntas futbolísticas en este país, por suerte; pero son como ideas perdidas si no son efectivas.

Regresemos a las bases, juntemos esfuerzos del colectivo de entrenadores, formemos un grupo de estudio metodológico en el país, para conocer las razones que más inciden para que los jóvenes deportistas no puedan con las tareas más sencillas.

No podemos exigirles resultados a los futbolistas cuando por veinte años de su vida los hemos abandonado; esos años son lo más importantes. Solo conociendo a fondo los problemas de los individuos, vamos a lograr ayudarles, el fútbol es jugado por personas que sufren de una y tantas formas; no los podemos seguir abandonando.

El proceso fútbol es un proceso educativo, se lo escuché a mis tres mentores, tres formadores dedicados a transmitir valores mediante el juego. Mentores son lo que necesitamos todos en un momento de la vida, yo los tuve en los momentos exactos; cuando más los ocupaba por ese siempre les seré un agradecido a los tres

Hay que hacerles crecer a los niños y jóvenes en esa educación de valores significativos en la sociedad, la gran mayoría de los que participan en el fútbol base no llegan a la primera división; que por lo menos el juego les siva para valores que transformen al país. El problema es que hemos visto el fútbol lejos del diario vivir, no hemos querido entenderle, el juego se ha llenado de ruido; ajeno de lo realmente importante. No sigamos viviendo en la mentira reactiva del fútbol, construyamos una sociedad que quiera definirse; hagamos del país un mejor lugar para vivir.