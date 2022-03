Blog Gaspar Vallecillo sobre el mal momento de la ‘H’: “Todos somos culpables del producto actual”

No hemos trabajado el fútbol, porque el fútbol se trabaja, así como la tierra; si me permiten la analogía. No hemos creído en el juego, ni si quiera en el talento, nos hemos dedicado a cosas artificiales y todos somos culpables del producto actual que tenemos. Todas las personas ligadas al fútbol hondureño pueden sumar más al servicio de este colectivo para hacer crecer la semilla de este juego, porque nació mala hierba en nuestro jardín, no se ha logrado abonar en pro de los futbolistas y este es resultado final.

Un deporte que no está en vías de recuperación, que no sobrevive gracias a la intervención de muchos, si no que vive en las peores condiciones posibles; solo es de convivir en el fútbol base para darnos cuenta de que son personas particulares que mantienen vivo el juego de los niños.

Los que llegan realmente son unos afortunados, pero no todos cuentan con la fortuna, el juego premia muchas veces a los mejor formados y a los que mejor comprensión tienen del mismo.