$!El blog de Elmer López: “El ejercicio improductivo y las claves para que sea beneficioso para su cuerpo”

Tengo vecinos que muy temprano en la mañana salen a caminar. Pero pese a que casi todos los días hacen ejercicio, cada vez los veo más gordos.Tengo amigos que desde hace años, no se pierden de ir al gimnasio, pero pasan amargados porque no logran bajar de peso. Incluso, conozco casos de personas así, que terminan con un infarto

¿Cuál es la explicación para que todo lo anterior suceda? Existen dos explicaciones. La primera, de la cual ya me he referido en otras ocasiones es que no han aprendido a alimentarse correctamente (ver, “¿Por qué es tan difícil bajar de peso?”).

La segunda, de la cual voy a comentar, es que no saben hacer ejercicio.