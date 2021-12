El blog de Gaspar Vallecillo: “Individuos en un Modelo de Juego y como las relaciones mejoran el mismo”

Si nos referimos a futbolistas que son influenciados por el entorno tenemos que mencionar a Luis Palma, que hace mejor a sus compañeros, que busca combinarse, siendo un futbolista con muchísimo gol, pero su técnica decisional le pide y exige otras cosas; para desplegar de mejor forma su juego.

¡Qué los futbolistas son seres vivientes dentro del modelo! Porque un modelo de juego, es un hecho social, una respuesta a necesidades de asociarse y convencimiento, como se escribió al principio; identificación. Es así como podemos explicar que cuando Diego Auzqui no recibe el balón, el Motagua no puede ordenarse, no puede ubicarse en zonas interiores ni laterales. Esto no significa que el Motagua tiene una dependencia del argentino, sino que ha creado un ecosistema en este torneo donde varios individuos ordenan al equipo por dentro y permiten el juego por fuera; siendo este uno de los principios reconocibles del equipo del profesor Diego Vásquez.