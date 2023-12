Adalberto Carrasquilla lo revela: el histórico de Europa que estuvo a punto de ficharlo y espera dejar la MLS

“Cuando tenía 18 años intenté jugar en el Fluminense (Brasil) y luego también en la Roma. El Benfica también se interesó, pero al final no pasó nada”, reveló Carrasquilla , que tuvo la chance de probarse en el cuadro italiano y cuenta una experiencia inolvidable. “Hubo un día que jugamos contra el primer equipo. Estaban De Rossi, Maicon, El Shaarawy y Nainggolan...”, recuerda.

“Tuve un período de prueba en el Philadelphia Union, no pasó nada y me regresé a Panamá. Entrené solo un año y luego vino Cartagena (España)”, comentó.

Con el equipo de la segunda división española fue protagonista y finalmente, más tarde, tuvo la oportunidad de ir a la MLS, cuando ya lo habían rechazado.

“Elegí Houston porque la MLS está creciendo mucho. No tenía ofertas de LaLiga y decidí irme a Estados Unidos. El fútbol me sorprendió mucho. Por televisión parecía muy pasivo, pero en cuanto llegué encontré un gran ritmo. Adaptarse aquí no fue fácil”, explicó.