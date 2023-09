Encaró a periodista: La caldeada conferencia de Hugo Pérez, técnico de El Salvador: “No tenemos absolutamente nada”

“Te felicito papá, te voy a decir una cosa, yo sé que no te caigo bien, y está bien no hay problema, pero si sos salvadoreño decí la verdad, tenes el poder para hacerlo, me vaya yo o me quede, pero no mientas, porque es pecado eso”, le dijo.

NO RENUNCIARÁ

Hugo Pérez dejó claro que no pondrá su renuncia ante la Fesfut. “No voy a renunciar, pero si mañana la normalizadora (sic) (Comité de Regularización de la FESFUT) ‘a Hugo Pérez ya no lo queremos’, perfecto, yo no voy a estar acá a la fuerza”, declaró.

“Te puedo decir que desde el día que llegué jamás han ido a ver lo que hacemos. Hablan y hablan y así ha sido por 40 años desde el 82. Cambien ustedes primero, ayuden al fútbol, denle todas las herramientas a los jugadores”, señaló.

“No soy un cobarde, estoy aquí para ayudar, pero mañana o pasado mañana, mi jefe es la normalizadora, y si ellos dicen que me tengo que ir, no hay problema. Lo que te puedo decir es que ningún jugador que he tenido en mis últimos dos años te puede hablar mal de nosotros y que no trabajamos. Le hemos dado cosas que la selección no tenía jamás ni soñando, hemos tenido que salir a buscar”, agregó.