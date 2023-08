Diego Vázquez da la cara luego de ser apaleado por Saprissa en su debut en el banquillo de Puntarenas

El entrenador argentino nacionalizado hondureño, compareció ante los medios ticos y explicó lo que sucedió en su debut, aunque no estuvo en el banquillo por temas administrativos.

Diego Vázquez se estrenó como técnico del Puntarenas y no fue nada fácil, pues el Saprissa lo recibió con un 2-4 en el Lito Pérez que dejó bastante tocado al club naranja.

Diego Vázquez afirmó que el equipo tiene que mejorar en ciertas cosas, como en el armado defensivo y en la propuesta ofensiva. “Tenemos que mejorar varias cosas, como la parte defensiva. En el segundo tiempo fuimos más ordenados, pero la fuerza de ataque falta un poco, si bien el equipo no había venido haciendo goles, hoy hace dos y creamos un par de ocasiones más. Tenemos que mejorar en el orden defensivo”.

De igual forma el estratega sudamericano reconoció que encontró al Puntarenas FC muy bajo de ánimos, ya que aduce que cuando los resultados no llegan, es algo normal que eso suceda, pero que trabajarán para que eso cambie.

“Lógicamente que emocionalmente cuando no se gana y cuesta llegar al marco el ánimo no es el mejor, pero esa es tarea, de a poco ir mejorando eso e ir creciendo en el campeonato y hacer fuerza en esas partes, cuando perdes no estás bien emocionalmente, pero eso tiene que hacer cicatriz y pensar en el partido que tenemos el jueves y seguir para adelante”, dijo.

Cerró diciendo que le gustó todo lo que rodeó su debut al frente del club porteño. “Muy bien la gente, muy lindo el recibimiento, el estadio, la verdad que eso estuvo bastante bien, el colorido y todo lo que encasilló el partido la verdad que me gustó el entorno”.