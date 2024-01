DIEZ habló con la pequeña aficionada de Messi que se hizo viral previo a El Salvador-Inter Miami

“Yo vengo con ella al estadio, mi hermana estaba muy feliz (su madre), y ver a la hija llorar tanto, ella también se quebró, y ahí estábamos todas llorando. Ella siempre es feliz, syo pensé que se iba a reír, me va abrazar como siempre, pero su reacción fue totalmente inesperada. Su felicidad no tiene precio”, añadió Kathy.

Seguidamente fue el turno para hablar con la protagonistas de esta historia. “Me gusta jugar fútbol, un montón. Messi es un gran ejemplo a seguir. Un tío en especial me mostró a Messi. Nunca me esperé verlo. Me encantó el regalo, lloré mucho”, relata Amy, de 11 años.

“Le voy a decir a Messi que se cuide y me dé un abrazo. Yo soy aficionada del Barcelona y del Inter Miami”, cerró la nena.