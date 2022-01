Italia vs Costa Rica: Jorge Luis Pinto y su partido “perfecto” en la Copa del Mundo de Brasil 2014

“Fue el partido perfecto de Costa Rica. Yo no sé si otros equipos o selecciones habían tenido ese partido, pero ese fue uno perfecto en todos los aspectos”, dijo Jorge Luis Pinto.

Y agregó: “Un equipo equilibrado, compacto, táctico, que se supo defender y no le tuvo miedo a Italia; se paró en la mitad de la cancha a pesar de ganar 1-0. Digan lo que quieran decir, pero Costa Rica no fue al Mundial a tirar el balón para arriba, fue a jugar fútbol, a presionar al contrario, a jugar adelantado y, eso demostró por lo que se hizo, que no recibimos tanto ataque, pese a que Balotelli nos pudo haber hecho el gol a los 15 minutos; para mí fue un partido perfecto”.

Durante la fase de grupos los costarricense solo recibieron un gol y en comparación, a Brasil, Alemania, Colombia y Francia les metieron dos goles, y a Holanda, Argentina y Suiza, tres. Costa Rica terminó la fase de grupo (D) como líder con siete puntos y de octava con nueve puntos en toda la competencia.