Keylor Navas fichará por el Calcio: Los otros legionarios de Costa Rica que jugaron en Serie A de Italia

Luego de finalizar convenio con los parisinos, el guardameta de 37 años de edad tuvo que ver cómo Luis Enrique no contaba con él y el club decidió no renovarlo, por lo que se replanteó y renunció a su Selección de Costa Rica para enfocarse en el tramo final de su carrera.

Y aunque Costa Rica sea uno de los países de Centroamérica que más jugadores exporte al balompié europeo, el fichaje de Navas supondrá apenas el séptimo traspaso de un jugador tico a la Serie A , pero el segundo tico en el Monza pues Gilberto Martínez ya fue parte de esa institución en 2015 en Serie C.

1. Angelín Bernini (Génova) - Hablar de este delantero es historia pura porque se convirtió en el primer jugador nacido en Costa Rica que jugó en la Serie A y el primero también que jugó en Europa. Fue en la temporada de 1925 donde se le presentó la oportunidad de fichar por el histórico Génova, donde permaneció ocho meses.

2. Hernán Medford (Foggia Calcio) - Luego de 67 años Costa Rica tuvo otro legionario en la Serie A y se trata de un viaje conocido, quien en 1992 fue contratado por el Foggia Calcio en su último paso por el fútbol europeo. En este equipo Medford disputó 12 partidos anotando solamente un gol.

3. Winston Parks (Udinese) - El exdelantero de la Selección de Costa Rica fue el tercer jugador tico contratado por el Calcio Italiano luego de firmar con el Udinese en la temporada 2001-2002, club en donde no fue de mucha utilidad, sin embargo un año después pasó al Ascoli de la Serie B.

4. Gilberto Martínez (Brescia y Roma) - El cuarto tico en la Serie A fue el ‘Tuma’ quien luego de destacar a nivel de selección el Brescia apostó por él en 2002, permaneciento ahí hasta 2006 y sumando 101 partidos jugados y un gol, divididos entre Serie A y Serie B. Fue cedido a préstamo a la AS Roma, no obstante no logró debutar a causa de una lesión. Pasó también por la Sampdoria.

5. Giancarlo González (Palermo y Bologna) - Uno de los casos más recientes fue el ‘Pipo’, defensor que fue adquirido por el Palermo en la temporada 2014-2015 luego de su gran actuación con Costa Rica en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Jugó en 85 partidos y macó 4 goles. En 2017 pasó al Bolonia, en este equipo disputo 37 partidos en dos años.

6. Joel Campbell (Frosinone) - El último futbolista nacido en Costa Rica con pasado en la Serie A fue el delantero actualmente seleccionado quien en 2018 fue contratado por el Frosinone, en ese entonces recién ascendido. El exjugador del Arsenal jugó 17 partidos, sin lograr convertir goles.

7. Keylor Navas (Monza FC) - Luego de su periplo por el fútbol de élite del fútbol europeo donde pasó por Real Madrid, PSG y también por la Premier League, el portero tico será el séptimo jugador costarricense en disputar la Serie A. El portero con 37 años ha fichado por el Monza.