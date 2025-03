Sin embargo, dos minutos más tarde, al minuto 6' Diego González anotó la paridad para el equipo emelesero, lo que significó un récord negativo para el 'Bolillo' Gómez.

Los apuntes del diario El Gráfico afirman que la anotación de González significó el gol más tempranero que recibe la selección salvadoreña en esta década; Hugo Pérez: 519 minutos; Rubén De la Barrera: 23 minutos; David Dóniga: 110 minutos y ”Bolillo” Gómez: 6 minutos.

"Yo vi una intensidad que no había visto en lo que estoy en El Salvador, en muchos pasajes. Después, lógicamente, tal vez por los cambios o porque entran jugadores que no habían trabajado con los demás, se siente que hay un bajón. No sé si fue físicamente o fue porque nosotros como técnicos desbaratamos el trabajo que habíamos hecho en el primer tiempo'', indicó en conferencia el timonel cafetero.