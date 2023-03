“En el PSG Keylor Navas no la miró. Donnarumma lo quitó del mapa. Deber ser más tico, quitarse esa capa de Superman de Europa”

“Keylor Navas deber ser más tico, quitarse esa capa de Superman de Europa. En el PSG Keylor no la miró, no la vió. Donnarumma lo quitó del mapa. Cuando llega a Inglaterra sigue siendo grande, pero debe ser más humilde, cerrar a lo grande en Costa Rica”, comenzó diciendo en El Marcador TV.

Josué Quesada , periodista tico que también estuvo en El Marcador TV , le dio la razón: “Al igual que sus compañeros del Nottingham Forest, él debe decir: ‘Muchachos, me llama mi país porque me necesita’. En esto, a veces, el tico es muy condescendiente, pero también es muy sobrado. Escucha a un equipo Centroamericano y lo ve por encima del hombro. Y ahí es donde decimos: ‘Que se quede’”.

-¿Por qué no viene Keylor Navas a la Liga de Naciones?-

El entrenador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, explicó el motivo por el que no convocó Navas para la Liga de Naciones ante Martinica y Panamá.

“Dentro de lo que he conversado con Navas, hay algo que tengo claro: Keylor es el número uno de este país y es de los arqueros mejores del mundo, siempre voy a soñar con tenerlo. Pero también debo mirar otras opciones, porque cuando en determinado momento él no esté debo ver cómo responden esa clase de jugadores. Y por esa razón he decidido no llamar a Keylor Navas, quiero ver opciones hacia un futuro”, aseguró.