Ancelotti habla del gol anulado al Leipzig en el triunfo del Real Madrid en Champions ¿Debió contar el gol?

Planteamiento: “La idea era estar sólidos en nuestro campo, después hemos manejado bastante bien la posesión, hemos estado bien en transiciones y es una pequeña ventaja”.

El gol anulado: “Lo he visto, fuera de juego, estaba detrás de Lunin”.

El 0-1: “Es una pequeña ventaja, no se tenía la idea, nadie tenía la idea de acabar la eliminatoria aquí. Es un buen resultado, pero quedan 90 minutos en nuestro estadio y será distinto”.

Lunin: “Ha hecho un buen partido. Está motivado, tiene confianza. Su partido fue sobresaliente”.

Brahim: “A su vuelta le vi más potente, más fuerte, con más carácter. Siempre ha aportad. Tiene confianza. Hizo un gol espectacular. Ha aportado mucho, ha trabajado mucho. Cuando ha arrancado la jugada le grité que no la perdiera, y no la perdió. ¿La lesión? Tiene un doble golpe, en tobillo y gemelo. No parece muscular, pero veremos”.

Tchouaméni de central: “Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo. Parece que siempre jugó ahí. Es inteligente. La emergencia que tenemos atrás la arreglamos con el compromiso de todos. Me quedo que somos un equipo solidario con calidad. Y con eso puede pasar algo bueno. Le he contado que es una emergencia, a ver cuando no lo sea qué me dice de jugar de central”.