“¿Mbappé al Real Madrid? Lo hablamos en el vestuario, ojalá se resuelva en las próximas semanas”

Ambos futbolistas comparten vestuario en la selección francesa y el mediocampista asegura que en el vestuario merengue esperan que la situación del delantero se pueda resolver pronto.

“¿Si Mbappé me ha dicho su decisión para la próxima temporada? ¿A mí personalmente? ¡Pues no! Y aunque me lo hubiera dicho, no lo diría. Hablamos de ello en el vestuario de vez en cuando, es un tema importante. Esperamos que se resuelva en las próximas semanas”, aclaró Tchouaméni, que hoy volvió a jugar de central ante la necesidad del equipo y lo hizo a la altura.

Sobre el golazo de Brahim Díaz, el galo dijo que “me alegro mucho, no es un jugador que tenga el puesto muy ganado o que juegue todos los partidos, pero siempre que sale lo hace de la mejor forma, siempre está con buena cara y tener jugadores así siempre suma”

Lunin también fue determinante para que el Madrid saliera vivo de Alemania. “Hoy estuvo magnífico, hay que felicitarlo, ha hecho un trabajo muy maduro por su parte, la responsabilidad de un arquero sabemos que es más grande”, explicó el francés.