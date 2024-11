Ancelotti no quiso hablar de fútbol previo al Real Madrid-Milan de la Champions: “Por respeto hacia ustedes...”

Real Madrid recibe este martes al Milan por la jornada 4 de la Champions League y Carlo Ancelotti atendió la rueda de prensa para hablar, sobre todo, del sentimiento por lo que ocurre en Valencia con las inundaciones. El técnico italiano intentó no referirse mucho sobre el partido de mañana contra su exequipo.

“Hace una semana de esta tragedia que ha pasado, tenemos tristeza... esta es la emoción que tenemos, estamos muy cerca de todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto y en este sentido, espero que lo puedan comprender, hablar de fútbol es muy complicado. Nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho. Por respeto hacia ustedes y también por no faltar al respeto a la gente, lo intentaré hacer sencillo porque no tengo ganas de hablar de fútbol. Para mí el de mañana es un partido muy especial... pero intentaré hablar lo menos posible”.

“El sentimiento es hablar lo menos posible de fútbol. Como he dicho, es nuestra profesión. Tenemos un partido importante, especial, contra el Milan, pero en un segundo plano”.

“Todo el mundo ha sido claro. Nadie quería jugar. Me parecía la decisión correcta. Pero nosotros no somos los que mandan. Los que están arriba toman esa decisión”.

Reflexión

“Lo que pienso es que el fútbol es una fiesta, pero puedes hacerlo cuando estás bien. Si tu familia está bien pues haces una fiesta. Pero cuando la gente no está bien, no hay que hacer fiestas. El fútbol tiene que parar porque le fútbol es lo más importante... de las cosas menos importantes de la vida”.

Premio a mejor DT en el Balón de Oro

“Contento, el Balón de Oro ya ha pasado, para mí fue el 1 de junio con la Champions y hay que felicitar a todos los premiados”.

Valoración sobre la situación en Valencia

“Aquí no quiero opinar o evaluar lo que ha hecho la política esta semana. No tengo los recursos, sólo la tristeza de ver a tantos afectados. Estamos en 2024 con toda la información del mundo que tenemos... y no somos capaces de arreglar este tipo de tragedias”.