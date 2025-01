Ancelotti se pronunció sobre su presunta salida del Real Madrid: “Quiero ser muy claro...”

Duelo contra Salzburgo

“Es un partido importante, falta poco para que se cierre la primera parte de esta Champions. Hay que sumar y ver dónde nos quedamos en la clasificación”.

Posibilidades de clasificar directo

“No tenemos mucha posibilidad. La única es ganar los dos partidos que quedan. Si tenemos que jugar la eliminatoria, lo haremos al máximo. Estamos acostumbrados a este calendario exigente”.

¿Cómo se encuentra el equipo?

“Hay que separar las dos cosas. A nivel ofensivo estamos sacando buen rendimiento y a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho, esa es la llave del éxito”.

Su salida a final de temporada

“No, no (risas). Quiero ser muy claro: la fecha de salida no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Algún día llegará ese momento, pero no se cuándo será. No lo decido yo. Puede ser mañana, en unos partidos, un año, cinco años... Florentino seguirá aquí cuatro años más y mi objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino. Y que así nos despidamos juntos (risas)”.