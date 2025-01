Además, su pasado madridista lo coloca como una de las opciones más fuertes para tomar el banquillo del conjunto blanco en el futuro.

“A mi me han dicho que Ancelotti no sigue a partir de este verano pase lo que pase. No cumplirá ese año de contrato. Es decisión suya. Si el Madrid gana LaLiga, Champions y Copa, ni en ese caso Ancelotti seguirá en Real Madrid por decisión propia. Además, el club tiene señalado al sustituto, que es Xabi Alonso”, informó el periodista Edu Pidal.