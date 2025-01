Mbappé revela cuál era su problema en sus primeros partidos con Real Madrid: “No he venido para jugar mal”

Estado de forma

“Me siento muy bien. Ha sido un mes en el que estoy en un buen momento. Ayudo al equipo lo máximo que puedo y voy con confianza al partido de mañana. Confío en mi juego y en los madridistas que acudirán mañana”.

Críticas

“Cuando eres un jugador como yo, con lo que se esperaba de mí, es normal que la gente hable. Para mí no es personal. Cuando juegas bien hablan bien y cuando no, mal. Sabía que podía cambiar la situación y la he cambiado. Estoy muy contento de ayudar al equipo”.

Momentos complicados

“Soy un jugador que siempre quiere hacer más. Cuando ves que no lo haces te impacta. Jugar aquí es una gran oportunidad. Sabía que podía pasar, pero cambió mi mentalidad. Solo podía hacerlo mejor y aquí estoy, ayudando al equipo”.