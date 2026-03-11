Arsenal evitó la caída ante Leverkusen con un polémico penal en los últimos minutos

El <b>Arsenal </b>buscó el empate ante todo con balones altos al área, la mayoría de los cuales terminaban en la cabeza de los defensas del <b>Leverkusen</b>.La presión sobre el área del equipo alemán, sin embargo, se fue haciendo más fuerte a través de los minutos y empezaron a producirse faltas y saques de esquina, situaciones en las que la peligrosidad del <b>Arsenal </b>es conocida.Sin embargo, el <b>Leverkusen </b>sorteó bien las situaciones que se presentaban y todo parecía encaminado hacia la victoria cuando, en el minuto 88 se produjo un penal a favor del <b>Arsenal </b>por un contacto mínimo de <b>Tillmann </b>contra <b>Mandueke</b>.<b>Kai Havertz</b>, que jugó diez años en el <b>Leverkusen</b>, donde inició su carrera, asumió el lanzamiento y logró el empate para el <b>Arsenal</b>.