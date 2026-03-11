Arsenal evitó la caída ante Leverkusen con un polémico penal en los últimos minutos

El Bayer Leverkusen y Arsenal empataron este miercóles 1-1 con goles de Robert Andrich para el equipo alemán, en el minuto 46, y de Kai Havertz, de penal, en el minuto 87 cuando el partido ya parecía iba a concluir con derrota del equipo inglés. Los dos goles se produjeron en situaciones a balón parado: el de Andrich fue un cabezazo en un córner, lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica.

Los dos equipos se dieron pocos espacios para atacar y ambos dieron muestras de gran disciplina táctica lo que llevó a que en la primera parte hubiera pocas llegadas claras. La mejor ocasión en los primeros 45 minutos la tuvo el Arsenal con un remate de Gabriel Martinelli en el 20' que se estrelló contra la escuadra. La banda izquierda del Arsenal era la más activa en ataque, mientras que en la otra banda Saka sufría mucho en su duelo personal con Alejandro Grimaldo. El segundo tiempo empezó con un cabezazo de Terrier, a centro de Grimaldo, que David Raya desvió a saque de esquina. Grimaldo se encargó de sacarlo y puso el balón en el segundo poste, donde apareció Robert Andrich para batir a Raya de cabeza y poner en ventaja al Leverkusen.