Guardiola quería venganza contra Real Madrid: “Lo del año pasado fue tan duro que hemos jugado con dolor en el estómago”

Goleada y a la final

“Esto es lo máximo, hacer un partidazo contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions. Yo quería este sorteo, porque fue tan duro lo del año pasado que teníamos toda la energía ahí... Porque se dijo que estos jugadores no valían, que no tenían carácter. El nivel de este equipo es increíble, porque hemos ganado tres Premiers seguidas, dos semifinales, una final... Tengo la sensación de que hemos jugado con el dolor en el estómago por lo que nos pasó (la temporada pasada). Kroos, uno de los mejores jugadores que he visto, dijo que merecieron perder en la ida del año pasado por 10-1, y si lo dijo es porque jugamos muy bien. Teníamos ese dolor en el estómago y lo hemos aprovechado, porque el deporte te da revancha”.

La charla antes de la final

“Les dije, ¿quieren jugar contra el Inter? Pues entonces hay que ganar al Madrid. Y salieron a ganar al Madrid”.

Cerrar en casa

“Cambia mucho en esta competición jugar en casa o fuera y yo sentía hoy que el equipo estaba preparado”.