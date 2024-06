Joselu habló tras ganar la Champions y su promesa: “Estos cabrones ya ni lo celebran”

El canterano regresó esta temporada al equipo en calidad de cedido y fue decisivo con sus goles pese a ser suplente. Después del encuentro habló sobre las sensaciones de ganar el trofeo.

“Para mí es la primera. Estos cabrones... alguno ya ni lo celebra. El vestuario está muy feliz por acabar la temporada así, no hay mejor manera. No sabría decirte como me siento, son muchas cosas y muchas emociones las que se me pasan por la cabeza. He podido compartir este momento con mis hijos, mi mujer y mi madre. Mi hijo mayor lloraba como una magdalena. El pequeño todavía no se entera tanto y mi mujer sabe todo lo que hemos pasado estos años. El día que firmé aquí soñaba con esto. Es el título que quiere ganar todo el mundo”, comentó el delantero español.