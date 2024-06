Ancelotti revela qué le dijo a Kroos tras ganar la Champions en su último partido con Real Madrid: “Si cambias de idea...”

Carlo Ancelotti concedió su última conferencia de la temporada luego de ganar la Champions con el Real Madrid . El italiano, que llegó a las cinco ‘Orejonas’ como entrenador, admite que Borussia Dortmund fue un rival “incómodo” y que no aprovechó las oportunidades en el primer tiempo. Además, revela lo que le dijo a Toni Kroos tras jugar esta noche por última vez con la camiseta blanca.

“No, no estaba enfadado. Pensábamos que teníamos que aguantar y eso hicimos hasta que llegó nuestro momento. Esta temporada hemos tenido muchísimos problemas y lo hemos suplido bien y eso es lo que ha pasado hoy. No siempre jugamos a tope, pero nunca nos rendimos”.

Futuro

“Algo va a pasar. Hemos perdido un jugador importante como Kroos, pero poco a poco lo pensaremos. Nos adaptaremos a las características de los jugadores que tenemos. Cambiar un poco el sistema para ser más competitivos”.

Davide, su hijo y asistente

“Sí, tengo un hijo-asistente, somos una familia, es lo que destaca a este club, tenemos un ambiente muy sano, trabajar en familia es mejor que trabajar en una industria, nos sentimos en casa, el hecho de que mi hijo esté a mi lado me ayuda mucho porque él me dice cosas que otros no se atreven a decirme”.

Despedida de Kroos, ¿qué le dijo?

“Le agradecí, terminó en lo más alto posible, está muy contento, ha sido una leyenda de este club, creo que todos los madridistas le agradecen, no solo a nivel de juego, sino por la actituda, seriedad, nunca ha faltado un día en 10 años con el Madrid. Le he dicho que lo esperamos si cambia de idea, estamos aquí”.