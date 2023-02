La respuesta de Klopp sobre si puede hacer que el Real Madrid entre en pánico y sus palabras para Ancelotti

Jurgen Klopp se vuelve a ver las caras contra el Real Madrid. El técnico del Liverpool habló en rueda de prensa sobre el partido de este martes en Anfield por la ida de los octavos de final de la Champions League y reconoce que los blancos son el rival más duro, pero no imposible de vencer. Asegura que Ancelotti es el DT más relajado que ha conocido.

Otra vez contra el Madrid

“Son partidos diferentes. Uno de los clubes más grandes del mundo. Jugamos esa final en París y no la volví a ver hasta este fin de semana, fue una tortura ¡Ahora sé por qué no lo vi (risas)! Pero tenía que hacerlo. Hicimos un buen partido, pero no conseguimos ganar. En ese partido se puede ver la experiencia del Real Madrid, no la pierden aunque el rival tenga ocasiones. Es lo que puedes aprender de ellos”.