Liverpool tumba al Marsella y roza el boleto a octavos de final de la UEFA Champions League

Con un par de aceleraciones que desmontaron la zaga inglesa, liderada por un Van Dijk que cumplía 350 partidos, el inglés Mason Greenwood despertó a los suyos y a una grada algo aletargada, pero Alisson estuvo atento para evitar el empate.El entusiasmo marsellés descuidó algo la retaguardia y Szobozlai tocó el poste en el minuto 59 mientras que Florian Wirtz obligó a Rulli a lucirse en el 63.El exjugador de la Real Sociedad cayó nueve minutos más tarde en el infortunio al empujar a su red el balón tras una embarullada jugada después de un córner lanzado por el argentino Alexis Mac Allister que Jeremie Frimpong envió entre las piernas de Facundo Medina antes de que su compatriota marcara en la meta que debía defender.El tanto apagó la entusiasmo de la grada y el empuje del equipo local, que solo animó Aubemayang en el minuto 92, bien respondido por Alisson, antes de que Gakpo consiguiera el tercero un minuto más tarde.