Luis Enrique descarta a estrella para el próximo partido y su mensaje para Donnarumma: "A veces parecía que temblaba..."

El autor del único tanto del partido fue Dembélé, quien se tuvo que retirar del campo lesionado. Luis Enrique quiso hablar sobre esto en el pospartido y en declaraciones a 'Movistar':

"Dembélé ha sentido una ligera molestia, no sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de Liga en el que no va a estar. Para la vuelta intentaremos que sí. Una de las cosas de las que hemos hablado es que somos un equipo. Es evidente que si no está él, estará otro con calidad. Un verdadero equipo tiene que superar estas cosas", expuso.

El técnico alabó a Donnarumma tras su gran actuación: "Solo faltaría. Los porteros están para eso. Son las semifinales de Champions. Para eso está. Eso significa ser un equipo. Aprovechar las calidades de todos ellos".