Luka Modric responde a los que dicen que el Real Madrid gana por tener suerte: “Nos hacen reír”

“Tenemos mucha confianza, pues sabemos que en la ida no hicimos nuestro mejor partido y aún así, metimos tres goles. Mañana debemos hacerlo mejor. ¿Qué tenemos? Calidad y carácter, además de historia. Este club ha ganado muchos grandes partidos y es el que más Champions tiene. Nunca nos rendimos”.

¿Qué tiene el Real Madrid que no tengan otros clubes para remontar cosas así?

Su temporada y su papel de líder

“Que juzguen otros si está siendo mi mejor temporada o no, yo estoy contento, eso es lo que puedo decir. A mí me gusta la responsabilidad, jamás la he evitado”.

Importancia de la experiencia en esta semifinal

“Seguramente es importante. Es bonito recordar que algunos de los que jugaremos mañana ya hemos disputado cuatro finales de Champions... Y tenemos la opción de jugar una quinta. Pero hablar de finales pasadas no sirve, mañana es otro partido y estamos concentrados. Con muchas ganas”.

¿Es el partido más difícil de la temporada?

“No te puedo decir si el que más, porque hemos jugado contra enormes equipos: PSG, Chelsea... Será un partido muy difícil. Eso seguro”.

Cosas a cambiar con respecto a la ida

“Hay que mejorar en todos los aspectos. Defensivamente y ofensivamente hay que hacer un partido completo, eso es clave. En los últimos partidos cuando las cosas se han puesto mal, no hemos dejado de creer”.