La advertencia de Pep Guardiola previo al duelo en el Bernabéu: “Para eliminar al Real Madrid no vale solo un partido”

Manchester City visita este miércoles al Real Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League con una ventaja de 4-3 y buscarán sellar el boleto a la gran final.

Pep Guardiola, entrenador del conjunto inglés, habló sobre lo que significa jugar en el Santiago Bernabéu, también le preguntaron sobre aquel 4-0 del Barcelona en el clásico ante los blancos y sobre si harán un pasillo al Madrid por haber sido campeón el fin de semana.

¿Descontento tras la ida?

“De verdad que no, estábamos contentos por ganar. Para eliminar al Madrid sabemos que hay que hacer dos buenos partidos, no vale solo con uno o con ganar el primero”.

El 4-0 del Barcelona en el Clásico ¿Lo toma como referencia?

“No vi el partido, vi el resumen y no lo he visto mucho porque ese día no jugó Benzema, Ancelotti hizo una cosa que no suele hacer, con Modric... Entonces, no es referencia”.