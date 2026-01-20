El City de Guardiola sufre inesperada derrota en Champions y Rodri vio la roja por una torpeza

El origen está antes, en la defensa del <b>City</b>, personificada en <b>Alleyne</b>, el central izquierdo de la zaga organizada por <b>Pep Guardiola</b>. No fue contundente ni en la primera ni en la segunda acción, con especial énfasis en la segunda. En la primera, culminada en el 21' y 3 segundos, <b>Hogh </b>cabeceó picado frente al salto del portero contrario, tras un centro por arriba de <b>Blomberg</b>. En la segunda, minuto 23:01, con el mismo pasador y el mismo rematador, la definición fue de primeras con el interior del pie derecho.Los dos goles de <b>Hogh </b>cambiaron el gesto del <b>City</b>, tan incrédulo como responsable, consciente del lío que él mismo había permitido en un terreno en el que no había perdido nadie en esta Liga de Campeones. El <b>Bodo/Glim</b>t no había ganado a ningún rival en las primeras seis jornadas, superviviente a base de tres empates. Hasta este miércoles.Cada contraataque del conjunto local puso en jaque al equipo inglés, que aún respiró aliviado cuando <b>Hogh </b>remató demasiado escorado otro centro desde la derecha, demasiados sueltos como llegaban por todo ese sector los jugadores del <b>Bodo/Glimt</b>. No le importó nada darle la posesión al equipo visitante, al que aguardaba para la réplica.