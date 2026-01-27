OFICIAL: la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para clasificar a los octavos frente al Benfica de Mourinho

El regreso de <b>Aurélien Tchouaméni </b>a la convocatoria del <b>Real Madrid</b> para cerrar la fase de liga de la<b> Liga de Campeones en Lisboa</b> ante el Benfica es la novedad de <b>Álvaro Arbeloa </b>en un partido para el que aún no puede recuperar a los defensas Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.El francés <b>Tchouaméni </b>regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga y refuerza a un Real Madrid que sigue sufriendo las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy.