OFICIAL: la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para clasificar a los octavos frente al Benfica de Mourinho

Tchouaméni, novedad en una convocatoria aún sin Trent ni Rüdiger.

    Real Madrid dio a conocer su convocatoria para el juego frente a Benfica en la Champions League

    Kevyn Oseguera
2026-01-27

El regreso de Aurélien Tchouaméni a la convocatoria del Real Madrid para cerrar la fase de liga de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica es la novedad de Álvaro Arbeloa en un partido para el que aún no puede recuperar a los defensas Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

El francés Tchouaméni regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga y refuerza a un Real Madrid que sigue sufriendo las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy.

Pese a que Trent y Rüdiger ya realizan trabajo de campo en los últimos días, su regreso a la competición no será antes del domingo ante el Rayo Vallecano en LaLiga.

Brahim Díaz, tras volver a tener unos minutos en la competición doméstica tras la disputa de la Copa África con Marruecos, regresa en la Liga de Campeones a una lista en la que se mantienen los canteranos Diego Aguado y Jorge Cestero.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Benfica en la Liga de Campones la integran:

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

. Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, ÁLvaro Carreras y Diego Aguado.

. Centrocampistas: Tchouméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Jorge Cestero.

. Delanteros: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé.

Redacción web
EFE

