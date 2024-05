Real Madrid no pagó 103 millones por Bellingham: CEO del Dortmund lo confirma previo a la final de Champions

Sin embargo, en la previa de la final de la Champions League, el CEO del Borussia Dortmund revela que el conjunto merengue pagó más por la incorporación del mediocampista. Bellingham se verá las caras contra su exequipo por el título en Wembley.

“No fue una negociación dura. Para nada. Siempre le aconsejé a Jude que, de estar convencido de querer marcharse a otro club, considerara al Real Madrid. Y me hizo caso. Al final es el club más grande del mundo. Son muchos años y los conozco a todos. Florentino es el jefazo, pero también está José Ángel Sánchez, con el que me une una amistad. Solo por nombrar un ejemplo”, cuenta Hans-Joachim Watzke en diálogo con el diario AS.

”De haber sido sólo 103 millones hubiésemos negociado mal. Pero no, no sirve de consuelo la cantidad pagada por su fichaje porque jugadores como Jude o Erling no solo dejaron una huella futbolística en Dortmund. Son dos jugadores que apreciamos mucho aquí. No hay dinero que lo compense. Eso sí, ya que tienes que dejarles marchar, pues que sea por la mayor cantidad posible, pero fue por bastante más de 103 millones”, asegura el dirigente alemán.