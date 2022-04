¿Aplaudió al banquillo de Guardiola por perder tiempo? Simeone lo aclara luego de quedar eliminado de la Champions

Atlético de Madrid cayó eliminado de la Champions ante su afición frente al Manchester City, que jugará las semifinales frente al Real Madrid, y al final del partido el ‘Cholo’ Simeone fue contundente. El técnico aclara que en los minutos finales se puso a aplaudir pero a la afición colchonera y no al banquillo de Guardiola, ya que consideraban que estaban perdiendo tiempo.

Simeone y sus jugadores descontrolados contra el árbitro

Eliminación

“Sirve para el orgullo nuestro, para el orgullo de nuestra gente que ve a un equipo que compite. Nos deja la tranquilidad de haberlo dado todo para pasar la eliminatoria”.

Emocionado al final

“Lo de la gente fue enorme durante todo el encuentro. El equipo respondió a lo que la gente buscaba y esa comunión es difícil de ver en los estadios, que la gente después de quedar eliminado te respete”.

Roja a Felipe

“Estaba tan lejos que no sabemos qué pasó. El árbitro me dijo que pisó al futbolista de ellos. Había mucha gente y no vi nada”.