Xavi explica por qué el Barcelona no pudo vencer al Napoli: “Hoy era para ganar, me voy con amargura”

“El resultado no nos da la razón. Hemos estado muy bien, menos a partir del gol. Necesitábamos el control. No hemos estado efectivos, como casi en toda la temporada”.

¿Por qué no se ganó en Italia?

“Merecemos más. Hemos defendido bien, estado bien con y sin balón. Creo que nos ha faltado calmar y pausar el partido con el 0-1 y que aparecieran los jugadores con solvencia. Pero es la Champions y si no dominas, lo hemos hecho en 75 minutos... Han marcado en el primer disparo. Hemos dominado y generado ocasiones. Merecimos más, pero hay que meter las ocasiones y no encajar. Estoy orgulloso de lo que hemos mostrado a Europa”.

Lewandowski

“Está muy enchufado. También Pedri. Han dado todos un paso adelante tras mi anuncio (salida a final de temporada). Robert ahora juega para el equipo. Gana duelos, se junta con el equipo, está enchufado en la presión alta, es un líder natural y quiere mejorar. Está ayudando mucho en este tramo”.

Sensaciones

“Tengo la sensación amarga porque creo que podríamos haber ganado. Hemos jugado bien, a excepción de algunos minutos. Tras el 0-1, nos ha faltado, pausa, control... me queda sensación amarga. No es un mal resultado, pero hoy era para ganar. Hemos perdonado mucho. Hemos estado bien en el modelo de juego. Jugando así tenemos muchos números de pasar a cuartos. Hemos perdido duelos, pero en defensa nos han generado poco y en ataque hemos tenido muchas ocasiones. La sensación es amarga por no ganar”.